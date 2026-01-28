Nuevo gabinete de Gobierno
Multimedia
Videos
Con alegría y en familia, Germán llega al estadio para ver a Olimpia
Desde el barrio Las Acacias, en Juticalpa, Germán, seguidor de Olimpia, llega al estadio con su familia para vivir el partido ante Olancho FC. La jornada termina con una victoria 2–0 para el equipo albo, en un ambiente de fútbol, unión familiar y pasión por los colores del Rey de Copas.
Redacción El Heraldo
Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 16:01
El Heraldo Videos
Videos
Con alegría y en familia, Germán llega al estadio para ver a Olimpia
Redacción El Heraldo
Videos
Olimpia arribó al estadio Juan Ramón Brevé previo al partido contra Olancho FC
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Policía Nacional inicia preparativos de seguridad por el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa
Marbin López
Videos Honduras
La feria de Suyapa se llena de sabor con comida típica en la antesala del Día de la Virgen
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Conapremm se alista para recibir a miles de peregrinos en la Basílica de Suyapa
Marbin López
Videos Honduras
Cuerpo de Bomberos activa plan de atención a peregrinos por aniversario de la Virgen de Suyapa
Marbin López
Videos
Fe y tradición: así honra el Cuerpo de Bomberos a la Virgen de Suyapa previo a su aniversario
Redacción El Heraldo
Videos entretenimiento
Toma de posesión de Nasry Asfura 2026: ceremonia llena de glamour y sofisticación
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Las hijas de Nasry Asfura: quiénes son y qué hacen
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
La familia Zelaya Castro y su escenario político tras perder el poder
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Así es el gabinete de Nasry Asfura: técnicos, experiencia y continuidad
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Asfura moldea el Gabinete de Gobierno en su segundo día como presidente de Honduras
Agencia EFE