Con alegría y en familia, Germán llega al estadio para ver a Olimpia

Desde el barrio Las Acacias, en Juticalpa, Germán, seguidor de Olimpia, llega al estadio con su familia para vivir el partido ante Olancho FC. La jornada termina con una victoria 2–0 para el equipo albo, en un ambiente de fútbol, unión familiar y pasión por los colores del Rey de Copas.

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 16:01
El Heraldo Videos