Votantes brasileños opinan sobre Lula y Bolsonaro de cara a la elección del domingo

Ante la inminente segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo (25 de octubre) en Brasil, que se presenta muy reñida, los votantes de las tres principales ciudades señalaron que están sopesando la gestión de Lula frente a la sombra de la familia Bolsonaro; algunos destacan mejoras en la atención sanitaria y el empleo, mientras que otros abogan por un cambio. Este video fue narrado con IA.