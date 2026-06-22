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Trump tras la victoria de De la Espriella: "Él gano, ¡grande!"

El presidente de EE UU, Donald Trump, celebró la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia con un "Él gano, ¡GRANDE!" en su cuenta de Truth Social, que acompaña una noticia con los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del candidato de izquierda Iván Cepeda.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 11:20
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