EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos mundo
La tormenta tropical Jangmi toca tierra en Japón y deja sin electricidad a 60,000 hogares
La tormenta tropical severa Jangmi tocó tierra en Japón durante la madrugada de este miércoles, donde los fuertes vientos y las lluvias torrenciales interrumpieron el transporte y dejaron sin electricidad a alrededor de 60,000 hogares, mientras avanza hacia el noroeste del archipiélago.
Agencia EFE
seguir +
Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 10:00
El Heraldo Videos
Videos mundo
El temporal golpea Roma con fuertes lluvias, viento y numerosos destrozos
Agencia EFE
Videos mundo
La tormenta tropical Jangmi toca tierra en Japón y deja sin electricidad a 60,000 hogares
Agencia EFE
Videos mundo
De la Espriella promete derrotar a "la tiranía" en Colombia en la segunda vuelta
Agencia EFE
Videos mundo
Uribe reconoce derrota de su candidata en Colombia y pide apoyar a De la Espriella
Agencia EFE
Videos mundo
Petro no acepta conteo electoral que dio a De la Espriella como el más votado en Colombia
Agencia EFE
Videos mundo
Candidata colombiana Paloma Valencia anuncia apoyo a De la Espriella en la segunda vuelta
Agencia EFE
Videos mundo
Noboa felicita a De la Espriella y le desea éxitos en la segunda vuelta en Colombia
Agencia EFE
Videos mundo
Milei celebra el resultado del ultraderechista De la Espriella en elecciones colombianas
Agencia EFE
Videos mundo
Las elecciones presidenciales de Colombia transcurren sin incidencias a mitad de jornada
Agencia EFE
Videos mundo
Elecciones en Colombia: De la Espriella vota en Barranquilla con fuerte presencia de simpatizantes
Agencia EFE
Videos mundo
Gustavo Petro vota en las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030
Agencia EFE
Videos mundo
El búfalo "Donald Trump" de Bangladés se convierte en una sensación viral
Agencia EFE