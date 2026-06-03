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La tormenta tropical Jangmi toca tierra en Japón y deja sin electricidad a 60,000 hogares

La tormenta tropical severa Jangmi tocó tierra en Japón durante la madrugada de este miércoles, donde los fuertes vientos y las lluvias torrenciales interrumpieron el transporte y dejaron sin electricidad a alrededor de 60,000 hogares, mientras avanza hacia el noroeste del archipiélago.

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 10:00
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