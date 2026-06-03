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El temporal golpea Roma con fuertes lluvias, viento y numerosos destrozos

Un fuerte temporal de lluvia, viento y una inesperada tromba de aire ha sorprendido este miércoles a los ciudadanos de Roma, provocando la caída de numerosos árboles, destrozos materiales y el bloqueo del tráfico en varias zonas de la ciudad.

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 10:21
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