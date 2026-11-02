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En video: así fue el accidente aéreo que dejó nueve muertos en Florida

Las imágenes muestran el momento del accidente aéreo ocurrido en Florida, que dejó un saldo de nueve personas fallecidas.

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 15:37
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