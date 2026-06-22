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De la Espriella tras victoria en conteo preliminar: "La manada se pronunció"

El ultraderechista Abelardo de la Espriella se pronunció este domingo en sus cuentas oficiales tras ser declarado ganador de la segunda vuelta presidencial de Colombia, según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 11:22
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