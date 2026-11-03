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Mototaxis complican la movilidad en los mercados de Comayagüela

El desorden vial en los mercados de Comayagüela también involucra a los mototaxis, que se estacionan en distintos puntos de las calles para recoger pasajeros y obstaculizan la circulación.

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 12:11
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