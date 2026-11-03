Noticias Internacionales
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
Mundo
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa
EH Verifica
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Anuncian vigilancia permanente para mantener el orden en la sexta avenida de Comayagüela
César Castellanos, director de la Policía Municipal, anunció que los agentes permanecerán de forma permanente en la sexta avenida de Comayagüela para conservar el orden en la zona.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 11:11
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos
Mototaxis complican la movilidad en los mercados de Comayagüela
Redacción El Heraldo
Videos
Anuncian vigilancia permanente para mantener el orden en la sexta avenida de Comayagüela
Redacción El Heraldo
Videos
Lector de EL HERALDO pide a hondureños respetar los espacios públicos
Redacción El Heraldo
Videos
Gilberto Ríos enfrenta denuncia y comparece ante los Juzgados de Violencia Doméstica
Redacción El Heraldo
Videos
Vendedores del puente Carías piden a Juan Diego Zelaya evitar desalojos
Redacción El Heraldo
Videos
Operativos municipales intervienen vías públicas en Comayagüela
Redacción El Heraldo
Videos mundo
Trump dedica último discurso antes de las elecciones de medio mandato a renovar estanque en Washington
Reuters
Videos
Así fue el duro golpe que recibió el delantero del Tenerife
Redacción El Heraldo
Videos mundo
En video: así fue el accidente aéreo que dejó nueve muertos en Florida
EFE
Videos deportes
Abdel Medina cuenta cómo organizó la propuesta que sorprendió en la pasada Vuelta Ciclística
El Heraldo
Videos Honduras
Doki, el chihuahua que acompaña a sus dueños a recordar a sus seres queridos en el cementerio
David Romero
Videos Honduras
Flores y recuerdos: hondureños honran a sus seres queridos en el Día de los Difuntos
David Romero