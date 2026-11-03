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Anuncian vigilancia permanente para mantener el orden en la sexta avenida de Comayagüela

César Castellanos, director de la Policía Municipal, anunció que los agentes permanecerán de forma permanente en la sexta avenida de Comayagüela para conservar el orden en la zona.

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 11:11
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