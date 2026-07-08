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Mototaxi se colocó a la par de bus de Mateo para matar a conductor

El momento en que un sicario mató a un motorista de la ruta Mateo-Tapias-Mercado fue captado por cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 20:07
El Heraldo Videos