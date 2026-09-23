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Jueza ordena a hondureño pagar L 6,000 por hijo que no es suyo
¿Puede alguien ser obligado a pagar manutención por un hijo que no es suyo? Una jueza sentenció a un hondureño a pagar L 6,000, según explicó su abogado, Cristóbal Mejía.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 12:09
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