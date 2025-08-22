  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Honduras vence 1-0 a El Salvador al término de los primeros 45 minutos

Honduras se impone 1-0 a El Salvador al cierre de la primera parte, tomando ventaja con gol de Supremo en un emocionante partido de tiktokers.

  • 22 de agosto de 2025 a las 20:08
El Heraldo Videos