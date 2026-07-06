  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

El abrazo de Vinícius a Haaland que se hizo viral en redes

Vinícius se acercó a él para tenderle la mano y dar un abrazo al que se ha convertido en una de las estrellas del campeonato

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 06:07
El Heraldo Videos