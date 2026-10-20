EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa
EH Verifica
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Diputado Alex Berríos pide cuentas claras sobre la Tasa de Seguridad
Un mejor manejo y transparencia de la Tasa de Seguridad exige el diputado liberal, Alex Berríos. Además, apoya la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 18:10
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos
Diputado Alex Berríos pide cuentas claras sobre la Tasa de Seguridad
Redacción El Heraldo
Videos deportes
FIFA castiga a Egipto por lo sucedido ante Argentina en el Mundial 2026
El Heraldo
Videos Honduras
¿De qué acusan a Luis Redondo? Esto investiga el Ministerio Público
El Heraldo
Videos Honduras
Nueva cárcel de máxima seguridad inspirada en el Cecot: Congreso busca definir costos
El Heraldo
Videos Honduras
Reformas al estilo Bukele: las medidas que el CN plantea para menores infractores
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Presidente del Congreso explica reunión sobre construcción de nueva cárcel
Elvis Mendoza
Videos sucesos
Investigan a agentes de la DAET por sospechas de apropiarse de droga decomisada
El Heraldo
Videos Honduras
El 60% de los comercios chinos requeridos presenta irregularidades, según la Alcaldía
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Simpatizantes de Lula y Flávio Bolsonaro intensifican movilizaciones a una semana de las elecciones en Brasil
Redacción El Heraldo
Videos mundo
Francia enfrenta una ola de disturbios por el alto costo de vida y la desigualdad social.
Reuters
Videos
Retiran los restos de Jefer García, adolescente asesinado junto a un amigo en Valle de Ángeles
Estalin Irías
Videos sucesos
Caso Yeni Rivera: celulares contendrían evidencia contra sospechosa de ordenar el asesinato
El Heraldo