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Diputado Alex Berríos pide cuentas claras sobre la Tasa de Seguridad

Un mejor manejo y transparencia de la Tasa de Seguridad exige el diputado liberal, Alex Berríos. Además, apoya la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 18:10
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