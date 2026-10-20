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FIFA castiga a Egipto por lo sucedido ante Argentina en el Mundial 2026

¡La FIFA no lo dejó pasar! Egipto recibió un castigo por lo ocurrido frente a Argentina en el Mundial 2026, una decisión que provocó protestas. Conocé los detalles.

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 18:11
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