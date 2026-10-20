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¿De qué acusan a Luis Redondo? Esto investiga el Ministerio Público
Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, enfrenta un requerimiento fiscal presentado ante la CSJ. El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades relacionadas con la extinta comisión permanente.
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Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 18:00
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