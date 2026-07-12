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Detienen a médico que atendió menor herido en El Progreso

Un médico y un camillero fueron detenidos en el hospital de El Progreso tras trasladar el cadáver de menor que murió en un tiroteo

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 14:07
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