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Fuertes lluvias dejan zonas incomunicadas en Catacamas

Varias zonas de Catacamas, Olancho, permanecen incomunicadas este sábado tras un intensa jornada de lluvias durante 16 horas consecutivas

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 16:07
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