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Michaell Chirinos confía en su nivel y espera un clásico diferente

En conferencia de prensa, Michaell Chirinos afirmó que, tras superar una larga lesión, vuelve a sentirse bien en lo físico y mental. El jugador anticipó que el próximo clásico será un partido exigente y diferente, ante un rival que llega en buen momento en el torneo.

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 11:28
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