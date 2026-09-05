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¡Llegó el Ciclón! Así fue el arribo del Motagua al Carlos Miranda

Así fue la llegada del Motagua al estadio Carlos Miranda de Comayagua, donde enfrentará al Independiente por la jornada 6 de la Liga Nacional.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 16:25
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