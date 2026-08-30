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Maikel García le anota golazo al Olimpia con el Estrella Roja

Maikel García le anota golazo al Olimpia con el Estrella Roja en el Marcelo Tinoco de Danlí. Soltó zurdazo de tiro libre.

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 16:08
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