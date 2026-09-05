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Emilio Izaguirre habla con OPSA previo al Independiente vs. Motagua: esto dijo

¡Motagua enfrentará al Independiente!Previo al partido, Grupo OPSA conversó con Emilio Izaguirre, quien habló sobre el importante encuentro que disputará el Ciclón.¿Qué fue lo que dijo Emilio? Aquí te contamos. Mira la entrevista completa.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 16:16
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