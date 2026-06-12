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La selección mexicana trabaja con la mirada puesta en Corea del Sur

Un día después del triunfo sobre Sudáfrica, la selección mexicana trabajó este viernes de manera ligera con miras a su juego ante Corea del Sur del próximo jueves en Guadalajara.

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 12:54
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