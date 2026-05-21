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La fiesta verdolaga comienza en el Morazán con la llegada de su barra

El estadio Morazán empieza a llenarse de ambiente verdolaga con la presencia de su barra, que marca el inicio de la celebración en la previa del partido.

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 19:01
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