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Figuras de “Los Hijos de Morazán” asisten al duelo Marathón vs Motagua

“DJ Chaval” y Carlos Zúniga, integrantes de “Los Hijos de Morazán”, llegaron al estadio Morazán de San Pedro Sula para presenciar el duelo entre Marathón y Motagua. Estas fueron sus impresiones previo al esperado encuentro.

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 19:48
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