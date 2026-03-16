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Javier López revela su top 3 de mejores jugadores de la Liga Nacional
El técnico del Fútbol Club Motagua, Javier López entrenador del Fútbol Club Motagua, Javier López, reflexionó sobre el respeto en el fútbol, señalando que muchas veces se basa en la trayectoria como jugador, aunque las nuevas generaciones no siempre conocen ese pasado.
Erlin Varela
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Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 16:34
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