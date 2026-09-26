Entrevista Choco Lozano 7 - A Propósito De Peleas, JL Pinto

Anthony “Choco” Lozano contó la tensa experiencia que vivió con Jorge Luis Pinto durante la preparación de la Selección Sub-23 de Honduras para los Juegos Olímpicos de Río 2016. El delantero relató que el técnico lo sometió durante varios días a una exigencia física y psicológica extrema, al punto de abandonar la concentración y regresar a su casa. Finalmente, ambas partes hablaron y lograron resolver el conflicto antes del torneo.