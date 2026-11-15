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Entre aplausos y sonrisas, así se premia el esfuerzo ciclista

¡Hoy celebramos el talento, la disciplina y la pasión por el ciclismo! Los pedalistas que dieron lo mejor de sí en la Vuelta Ciclística EL HERALDO reciben el reconocimiento a su esfuerzo y disfrutan de la alegría de subir al podio.

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 11:20
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