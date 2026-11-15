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¡Tenemos campeona! Linda Menéndez se corona en la Élite Femenina

¡Tenemos campeona en la Élite Femenina! Linda Menéndez se queda con la victoria en la 15.ª Vuelta Ciclística EL HERALDO, demostrando su talento, fuerza y determinación en cada kilómetro. ¡Felicidades, campeona!

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 09:30
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