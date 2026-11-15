Noticias Internacionales
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
Mundo
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa
EH Verifica
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
¡Conquistó la Vuelta EL HERALDO! Linda Menéndez cuenta cómo vivió su triunfo
Carlos Castellanos
seguir +
Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 09:49
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos deportes
¡Spiderman también pedaleó en la Vuelta Ciclística EL HERALDO!
Carlos Castellanos
Videos deportes
¡Conquistó la Vuelta EL HERALDO! Linda Menéndez cuenta cómo vivió su triunfo
Carlos Castellanos
Videos deportes
¡Tenemos campeona! Linda Menéndez se corona en la Élite Femenina
Carlos Castellanos
Videos deportes
¡Mientras unos pedalean, otros ponen el ritmo en la Vuelta EL HERALDO!
El Heraldo
Videos deportes
¡La mejor compañera de ruta! Padre llega con su hija desde Danlí para pedalear
Carlos Castellanos
Videos deportes
¡Pedaleando juntos! Malibú acompaña a su dueño hasta el final de la competencia
El Heraldo
Videos deportes
Héctor Menéndez vuelve a imponer su ritmo y toma el liderato en la Vuelta de EL HERALDO
Erlin Varela
Videos deportes
¡Lo alcanzaron! ¿Diler Martínez pierde la ventaja en la Élite masculina?
Erlin Varela
Videos deportes
¡Un recuerdo para toda la vida! Ciclistas celebran su participación
Sharon Laínez
Videos deportes
Malibú acompaña a Nahún Castillo en la gran fiesta ciclística
Sharon Laínez
Videos deportes
¡Adrenalina y pasión sobre ruedas! La Vuelta EL HERALDO se disfruta a lo grande
El Heraldo
Videos deportes
¡El mejor apoyo viene de casa! Verónica acompaña a Esteban y Gabriel
Marbin López