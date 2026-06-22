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Dallas se pinta de celeste y blanco previo al Argentina vs Austria

Dallas se ha teñido de celeste y blanco en las horas previas al enfrentamiento entre Argentina y Austria, con miles de aficionados argentinos que llenan las calles de color, música y pasión, creando un ambiente mundialista que refleja la ilusión de ver a la Albiceleste en acción.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 11:57
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