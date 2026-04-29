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Decoas impulsa conciencia ambiental con campaña Yo Reciclo HN

Sandra Tejada, jefa del Departamento de Educación, Comunicación Ambiental y Salud (Decoas), exhortó durante la campaña Yo Reciclo Hn a la población a sumarse activamente, promoviendo la conciencia ambiental con el objetivo de dejar a las futuras generaciones un planeta más sostenible.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 14:04
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