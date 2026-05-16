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¿Cuánto saben del Mundial en la UNAH? Segunda parte

Conocedores y no tan conocedores del fútbol se atrevieron a participar en la Encuesta Mundialista ⚽️. Las mejores respuestas se llevaron boletos de cine gracias a Metrocinemas Mira el video completo y #Mundializate con EL HERALDO.

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 20:05
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