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Ocho heridos, cuatro de ellos graves, en un atropello múltiple en Italia

Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por el centro de Módena, en el norte de Italia

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 17:05
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