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Cervecería Hondureña impulsa economía circular con “Hagamos Circular”

Julio Flores, gerente de Comunicación Corporativa de la Cervecería Hondureña, explicó durante el lanzamiento de la campaña Yo Reciclo HN el programa “Hagamos Circular”, enfocado en el proceso de recuperación de botellas como una acción de cuidado del medio ambiente.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 15:04
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