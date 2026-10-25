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Así fue el regreso de María Corina Machado a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció este domingo en la Iglesia Santa Rosa, en el estado Lara, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela, durante una eucaristía.

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 12:10
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