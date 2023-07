Google prueba herramienta de inteligencia artificial para redactar noticias

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- Google está trabajando con importantes medios de comunicación el diseño de una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) que ayude a los periodistas a informar y redactar sus historias, anunció el gigante tecnológico este jueves.

El diario estadounidense The New York Times fue el primero en revelar este proyecto, en el que colabora junto a The Washington Post y The Wall Street Journal en los ensayos del nuevo producto.

Citando fuentes anónimas, el reporte del periódico asegura que la herramienta, conocida internamente como “Genesis”, se encuentra en una fase inicial de pruebas, pero lo suficientemente avanzada como para que algunos de los ejecutivos que vieron sus capacidades la consideraran “inquietante”.