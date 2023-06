Así puede usar Microsoft Office gratis y legal en 2023

En Word no va a poder añadir citas y referencias ni usar las opciones de diseño avanzadas, en Excel no va a poder utilizar fórmulas avanzadas, y en PowerPoint hay animaciones limitadas. Estas son las principales limitaciones, pero para quienes no lo usan de forma profesional, es una muy buena alternativa para la versión de pago. Lo mejor, es que lo puede usar desde cualquier sistema operativo al funcionar desde el navegador.

Cuando entre en office.com, irá a un índice en el que verá los últimos documentos en los que ha estado trabajando. Los documentos se guardarán en su espacio gratuito de OneDrive, y en la izquierda tendrá una columna con todas las herramientas de Office para que pueda entrar en ellas y crear nuevos documentos y trabajos.