Punto de no retorno: Cuatro señales de que su relación ha terminado

Es muy posible que haya llegado a un punto en el que ya no se siente conectado como al principio. Incluso las pequeñas cosas de la personalidad de su pareja que antes apreciaba ahora le irritan, y las mismas discusiones se repiten una y otra vez. Ya no se abre con su pareja como antes y, si es completamente honesto, probablemente no está seguro de poder verle en su futuro.

Si usted no está buscando activamente estos momentos de conexión, puede significar que ya no ve a su pareja como alguien que puede traerle dicha y satisfacción. Quizás ahora es más un mejor amigo, un miembro de la familia, un compañero de cuarto o una obligación. Estos son grandes aspectos a tener en una relación, pero ver a su pareja también como una fuente de placer romántico es necesario para mantener la chispa viva.

Por eso se dice que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, cuando simplemente “sabe” que algo es verdad, aunque no pueda explicarlo o descubrir lógicamente cómo lo sabe, no ignore lo que su cuerpo le está diciendo. Hay una razón por la que lo llaman “un saber profundo” o “una verdad interna”.

Si ha estado contemplando terminar su relación, ya sea que pueda o no decir claramente por qué, no sobre-analice lo que está sucediendo. Preste atención a su cuerpo y a lo que le está diciendo. No necesita una gran razón para romper con su pareja. Si no quiere seguir, esa es la única razón que necesita.

Las relaciones siempre pueden trabajarse porque el amor de pareja es una elección. Pero a veces, ningún esfuerzo puede hacer que una relación incorrecta funcione.

Puede intentar nuevas estrategias y herramientas para mejorar su relación, pero continuar buscando una forma de conectarse cuando no hay comunicación ni crecimiento es la definición de la falacia del costo hundido.

No tiene que esperar a una pelea fuerte o una traición para sentir que es hora de terminar. Si ha estado deseando irse, esa es la única señal que necesita.