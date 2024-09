Inmediatez y comparación:¿Cómo esta combinación afecta su salud emocional?

Tegucigalpa, Honduras.- Como una sociedad que vive en constante apego a las redes sociales nos acostumbramos a correr y a medir nuestro éxito con vara ajena, olvidándonos de que el verdadero crecimiento no sigue un camino lineal y mucho menos rápido.

Pero este estado de urgencia no es más que resultado de la tecnología, esa ventana que nos permite interactuar con la vida “perfecta” de los demás que, desde nuestra realidad, nos hace cuestionarnos y abrumarnos con comparaciones.

¿Por qué no soy yo quien logra todo eso tan rápido? ¿Por qué si me esfuerzo tanto no tengo un éxito igual? La psicoterapeuta Helen Maradiaga apunta que “esta presión que nos autoimponemos o que el entorno nos inculca genera ansiedad y con ella muchos pensamientos intrusivos que en lugar de ayudarnos nos limita y nos altera la realidad”.