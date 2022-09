¿La infección por viruela del mono puede causar problemas cardíacos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La viruela del mono puede potenciar un daño cardíaco en algunos pacientes, de acuerdo a la documentación que manejan científicos sobre algunos pacientes.

Recientemente se reportó un caso de un hombre de 31 años con viruela símica que desarrolló miocarditis aguda (inflamación del músculo cardíaco) aproximadamente una semana después de los síntomas de la infección.

El estudio del caso fue publicado en la revista especializada Journal of the American College of Cardialogy (JACC).

La clínica, que publica artículos científicos de salud, describe que la miocarditis puede reducir la capacidad del corazón de bombear sangre, provocar dolor de pecho, falta de aire y ritmos cardíacos rápidos e irregulares.

En la población general, se estima que aproximadamente de 10 a 20 personas de cada 100,000 son diagnosticados con miocarditis cada año, según datos de la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés).

Cabe destacar que en la mayoría de casos, cuando la inflamación es grave, puede haber daños en el corazón e incluso la muerte.

