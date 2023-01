“Se libró de ese hombre, mamita dele gracias a Dios”: novia llega a la boda de su prometido

El incidente ocurrió en Santa Ana de Yusguare, Choluteca, cuando inicialmente el padre de la novia llegó a reclamarle al hombre en plena ceremonia y muy tranquilo este le respondió: “ya me casé”.

Minutos después llegó la segunda novia a confrontarlo y exigirle una explicación.

En las imágenes no se logra ver si la pareja se enfrenta, sin embargo se escucha que en medio de los reclamos de la novia recién llegada, varias personas las aconsejan que no peleen entre ellas. “Se libró de ese hombre, mamita dele gracias a Dios” mientras que otra persona responde “él no es ni hombre semejante h....”

