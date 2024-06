Por tercer día consecutivo, Tegucigalpa presenta buena calidad del aire

Aunque estos datos son cambiantes, pues cuenta con una actualización en tiempo real, lo cierto las vistas despejadas en la ciudad han regresado la felicidad a los capitalinos.

No obstante, esto no significa que no se pueda retroceder, pues cabe recordar que fines de semanas anteriores, Tegucigalpa presentó las mismas mejorías y al lunes siguiente, fue considerado el día más contaminado hasta la fecha.

Con esto, no se busca alarmar a la población, sino, concientizar, educar y, sobre todo, parar la ola de incendios registrados en el país durante los primeros meses.