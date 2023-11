Más de L11,000 millones se recaudó por el pago de matrícula vehicular

Sobre el tema Elisa Borjas, directora de Registro Vehicular del IP, explicó que el incremento en la recaudación de la TUAV es por varios factores, sin embargo, el “más influyente en el crecimiento ha sido la aprobación del decreto 14-2023”.

El decreto en mención en su artículo 1 dice: “Ampliar hasta el 4 de abril de 2026 la VIGENCIA DE LA AMNISTÍA VEHICULAR, contenida en el artículo 1, numeral 3), 4) y 5) del decreto No. 153-2021 de fecha 20 de enero de 2022, publicado en el diario oficial La Gaceta de fecha 5 de febrero de 2022, edición No. 35,841, reformado mediante decreto No. 15-2022, publicado en el diario Oficial La Gaceta de fecha 4 de abril de 2022, edición No. 35,890”.