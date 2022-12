Platillos navideños ya deleitan el paladar de los capitalinos

ADEMÁS: Niños mantienen viva la tradición de enviar una carta a San Nicolás

Por lo que si un capitalino quisiera comer dentro de estos mercados no gastaría más de 60 lempiras debido a que los alimentos, aparte de ricos, son muy económicos.

“Mire, camarada, con 100 bolitas (lempiras) me pego una buena hartada, hasta quitarme el hambre, no sé por qué a la gente no le gusta venir al mercado, si acá se come rico y barato”, destacó José López, un comensal del mercado San Isidro.