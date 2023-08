Los oficios y profesiones de mayor riesgo que se ejercen en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “El primer día me sentí nervioso, sudaban mis manos al ver la altura del edificio donde me tocaba trabajar”, comenzó narrando José Soriano, quien labora por mucho tiempo en colocar andamios y limpiar vidrios en las alturas de los edificios de la capital.

Mencionó que estos tienen que garantizar todas las medidas de seguridad que requiere el desarrollo del trabajo.

Baquedano amplió que estas medidas deben estar establecidas en los reglamentos internos de cada empresa.

No obstante, lamentó que los patronos no cumplen con esa responsabilidad que establece el Código del Trabajo “porque para ellos esto representa un gasto, no lo ven como una inversión, no toman consideración de la vida del trabajador”, indicó.

Amplió que por evitar gastos, “no les ofrecen las medidas de bioseguridad, llámese equipo y todo para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades laborales bajo condiciones de seguridad. El dirigente reconoció que hay empresas que sí cumplen.

Agregó que la ley habla que se deben aplicar sanciones a los empresarios que violenta los derechos.