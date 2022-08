Por incumplimiento municipal se podría rescindir contrato de represa San José

De acuerdo con la información analizada por este rotativo, el primer incumplimiento municipal es por los lotes donde se ejecuta la obra, ya que aún no se realiza la expropiación. Es decir, se incumple el artículo 69 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 182 de su reglamento.

“La Administración será responsable de adquirir los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras, incluyendo derechos de vía, así como las servidumbres, bancos de materiales, permisos y cualquier otra facilidad que se especifique en el contrato”, se lee en el artículo 69.

Por su parte, el artículo 182 del reglamento indica que en todo proyecto de obra pública se debe prever la adquisición de los inmuebles necesarios para su ejecución, incluyendo derechos de vía mediante “expropiación, permuta, compraventa u otro medio previsto en leyes”.

Sobre el tema, los dueños de los predios garantizaron que las tierras donde se levanta el embalse, que tendrá un volumen útil de 8.15 hectómetros, son privadas y no ejidales. Asimismo, agradecieron los acercamientos con la actual corporación municipal, no obstante, revelaron que aún no hay pagos.

Otro incumplimiento del contrato está en los pagos mensuales a la empresa constructora, este rotativo conoció que ya se adeudan casi nueve meses, ya que el último desembolso fue en noviembre pese a que se pactaron, como dice la ley, pagos mensuales.

Lo anterior contradice el contrato en su numeral 57.2 que establece: “El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro meses si no se establece en el contrato un plazo distinto”. El monto que la comuna adeuda asciende a más de L 134 millones. Hay que resaltar que por la escalada de precios la deuda creció en L 7 millones.

En cuanto al caudal que ofrecerá el embalse, se conoció que la obra diseñada por Lombardi (empresa de origen suizo que también diseñó la represa El Cajón y más de 500 presas en el mundo) tendrá 10.5 hectómetros de los cuales 8.15 serán útiles y producirá 22.5 al año.

Asimismo, el costo del diseño de San José fue de más de 24 millones de lempiras.

