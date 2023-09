En cinco centros de salud se reporta el mayor número de casos de dengue

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un insignificante tapón rojo lleno de agua estancada le bastó para comprender que algo tan pequeño puede traer consigo grandes complicaciones de salud para su vida.

Sin saber de ese diminuto recipiente detrás de sus plantas, y con un “vecino” que puede llegar hasta matar a una persona con tan solo una picadura, Sonia Valladares comprendió que con el dengue no se puede jugar.

“Ni me di cuenta de que ese tapón lleno de larvas estaba ahí y fue cuestión de días enfermarme; creí que era una fiebre normal y que con pastillas se me quitaría, pero lo bueno fue cuando me vinieron otros síntomas”, manifestó Valladares, quien fue diagnosticada con dengue.