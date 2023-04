Crisis de Libre causa violación del derecho a la salud de pacientes

Ariel Díaz, asesor del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) , manifestó que “estamos ante una posible configuración de delitos, porque no son las autoridades quienes mantienen tomadas las instalaciones (sanitarias), sino que son particulares”.

Desde la visión del Colegio Médico de Honduras (CMH) , este problema cada vez se vuelve más grande y no existe una preocupación por parte de Salud por solventar esta crisis política.

Por su parte, el colectivo que mantiene tomado la RMS y los centros de salud afirma que no son mandados por nadie, además de ser personas pertenecientes a Libre y con años de lucha.

“Somos personas de diálogo, el Ministro de Salud no viene porque no quiere y no le interesa; él es uno de los boicoteros del gobierno de nuestra presidenta”, dijo Esdras Izaguirre, portavoz del grupo.