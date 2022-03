Cero disturbios pactan la AMDC y vendedores del centro histórico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La relación entre los vendedores del casco histórico, la Policía Municipal y la Gerencia de Orden Público de la actual administración edilicia promete basarse en el orden y respeto.

Así se pactó el juevesdurante una reunión que sostuvieron las partes, según explicó a EL HERALDO Marcos Méndez, nuevo titular de Orden Público de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

“No se les va a perseguir, no se les quitará su producto, no serán gaseados... el diálogo será primordial”, aseguró el funcionario quien seguidamente aclaró que no se obviará la ley, es decir que quienes incumplan los acuerdos serán desalojados de forma pacífica.

